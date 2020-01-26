Çetin kışta traktörle su taşıyarak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyorlar

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarına en iyi şekilde bakmanın uğraşını veriyor.

Porsuklu köyündeki besicilerden Mustafa Özboztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında yaklaşık 400 küçükbaş hayvana bakarken zorlandıklarını söyledi.

Hayvanlarını beslemek için erken saatte uyandıklarını ifade eden Özboztepe, "Kuzularımızı özenle besliyoruz, yemlerini veriyoruz. Su olmadığından taşımayla suyumuzu getirip hayvanlara veriyoruz. Yaklaşık 400 koyun var, su sıkıntısı yaşadığımız için çok zorlanıyoruz." dedi.

- "Hayvanlar bizim tek geçim kaynağımız"

Özboztepe, hayvanların su ihtiyacını taşıma yöntemiyle karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok şükür traktörümüz var suyumuzu rahatlıkla getiriyoruz. Bu anlamda araçları olmayan besiciler çok zorluk çekiyor. İçme suyu konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu su konusunda yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz. Hava sıcaklığı eksi 30 olduğunda bile hayvanlara bakıyoruz. Çünkü onlar bizim tek geçim kaynağımız."

Traktörle su taşıyan Emrah Özboztepe ise kırsalda kış mevsiminin zorlu geçtiğine işaret etti.

Buz kırarak hayvanlara su taşıdıklarını anlatan Özboztepe, "Ellerimizle biraz buz kırdık, zorlanınca traktör devreye girdi. Çok zorlanıyoruz ama hayvanlarımıza su taşımak zorundayız." ifadelerini kullandı.