YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Çetin kışta traktörle su taşıyarak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyorlar

Çetin kışta traktörle su taşıyarak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyorlar

KARS HABERLERİ  | 26.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta besiciler, yüzeyi donan Porsuklu Çayı'nda uzun uğraşlar sonucu buzları kırarak hayvanlarına traktörle su ulaştırıyor - Besici Mustafa Özboztepe: - "Kuzularımızı özenle besliyoruz, yemlerini veriyoruz. Su olmadığından dolayı taşımayla suyumuzu getirip hayvanlara veriyoruz"

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ta geçimini besicilikle sağlayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal etmiyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarına en iyi şekilde bakmanın uğraşını veriyor.

Zorlu mesailerine sabahın erken saatlerinde başlayan Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyündeki besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için karlı ve buzlu yolları aşıyor.

- Hayvanlarına buzla kaplı çayda traktörle su taşıyorlar

Köy sınırlarından geçen ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Porsuklu Çayı'na traktörle giden besiciler, burada uzun uğraşlar sonucu buzları kırarak hayvanlarına su taşıyor.

Selim ilçesinde de çiftçiler, ahırdan çıkardıkları büyükbaş hayvanlarını kar üzerine serdikleri ot ve yemlerle besliyor.

Besiciler, çeşme ve derelere de su ihtiyacını giderdikleri hayvanlarını, havaların kararmasıyla yeniden ahıra götürüyor.

Porsuklu köyündeki besicilerden Mustafa Özboztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında yaklaşık 400 küçükbaş hayvana bakarken zorlandıklarını söyledi.

Hayvanlarını beslemek için erken saatte uyandıklarını ifade eden Özboztepe, "Kuzularımızı özenle besliyoruz, yemlerini veriyoruz. Su olmadığından taşımayla suyumuzu getirip hayvanlara veriyoruz. Yaklaşık 400 koyun var, su sıkıntısı yaşadığımız için çok zorlanıyoruz." dedi.

- "Hayvanlar bizim tek geçim kaynağımız"

Özboztepe, hayvanların su ihtiyacını taşıma yöntemiyle karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok şükür traktörümüz var suyumuzu rahatlıkla getiriyoruz. Bu anlamda araçları olmayan besiciler çok zorluk çekiyor. İçme suyu konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu su konusunda yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz. Hava sıcaklığı eksi 30 olduğunda bile hayvanlara bakıyoruz. Çünkü onlar bizim tek geçim kaynağımız."

Traktörle su taşıyan Emrah Özboztepe ise kırsalda kış mevsiminin zorlu geçtiğine işaret etti.

Buz kırarak hayvanlara su taşıdıklarını anlatan Özboztepe, "Ellerimizle biraz buz kırdık, zorlanınca traktör devreye girdi. Çok zorlanıyoruz ama hayvanlarımıza su taşımak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Ziraat Odası Genel Sekreteri Samet Gök de kış şartlarının bölgede ağır geçtiğini aktardı.

Besicilerin çetin kışta zorluklar yaşadığına değinen Gök, "Batı illerine göre hayvanlar ortalama 5 ay içeride kaldığı için yem tüketimi fazla oluyor. Bu da çiftçilerimize, üreticilerimize ek yük doğuruyor. Bununla beraber hayvanlar içeride fazla kalmasından dolayı çeşitli hastalıklara maruz kalıyor." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Ani Ören Yeri’ni 2019 yılında 129 bin kişi ziyaret ettiAni Ören Yeri’ni 2019 yılında 129 bin kişi ziyaret etti
Kars’ta polisten kaçakçılara geçit yokKars’ta polisten kaçakçılara geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besici Kars Kış

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kars Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:25
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Kars Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Faikbey Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.