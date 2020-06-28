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Çetin: “Salgın, hızımızı kesemez”

ADANA HABERLERİ  | 28.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgın döneminde de olağan belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirildiğini ve halka söz verilen projelerin yapımının hızla devam ettiğini açıkladı.Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan Başkan Soner Çetin, “Salgın tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Çetin: “Salgın, hızımızı kesemez”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgın döneminde de olağan belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirildiğini ve halka söz verilen projelerin yapımının hızla devam ettiğini açıkladı.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan Başkan Soner Çetin, “Salgın tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Tabi ki ülkemizde ve şehrimizde de olumsuz etkileri görüldü. Ancak biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. Belediye olarak salgınla etkin mücadele yürüttük. Bunu yaparken de olağan belediyecilik hizmetlerini de eksiksiz devam ettirdik” dedi.
Başkan Soner Çetin, salgın devam ederken bir yandan da projeleri hayata geçirmek için yoğun çalışma içinde olduklarını kaydederek, “Yüzüncüyıl Mahallesi’nde Adana’nın en modern kapalı semt pazarı yapılıyor. Salgın döneminde de inşaata ara vermedik. Kısa sürede tamamlamayı planladığımız semt pazarının altında da ücretsiz kapalı otopark olacak. Bu özellik pazar kurulduğu günlerde bölge trafiğini de rahatlatacak şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencileri için 400 kişilik yurt sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Soner Çetin, kapasiteyi 530’a çıkardıklarını yurt inşaatının da son sürat devam ettiğini aktardı. Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:
“Yani salgın yatırımlarımızın hızını kesmedi. Yine Adana’da eşi benzeri olmayan Park Vadi projesini tamamladık ve Temmuz ayı sonlarında açılışını gerçekleştireceğiz. İçinde kadınlara yönelik birçok tesisin bulunacağı bu eşsiz tesisi yap işlet devret modeliyle belediyemiz kasasından 5 kuruş çıkmadan tamamladık. Tesis 10 yıl sonra belediyemiz tarafından işletilmeye başlanacak. 10 yıllık süre içinde de her ay belediyemize kira ödenecek. Öte yandan Huzurevleri Mahallesi’ndeki kreş inşaatımız bitme aşamasına geldi. Ardından 9’uncu kreşi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yapacağız. Ramazanoğlu Cami yanına da Adana Lezzetleri Çarşısı yapıyoruz. Adana’ya özgü hangi lezzet varsa en iyisini Adanalılar ve Adana’ya gelen misafirler burada bulabilecekler. Çarşının etrafı da Müslüm Baba Parkı olacak. Yani salgın filan dinlemeden hizmetlerimize devam ediyoruz.”
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de kongre yaparak yeni yönetimi belirlediklerini, ancak salgın dolayısıyla ziyaretlerinin geciktiğini belirterek, Başkan Soner Çetin’e çalışmalarında başarılar diledi.

Çetin: “Salgın, hızımızı kesemez”

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