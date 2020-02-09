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Çetinkaya Mahallesi sakinlerinden ’otogar’ talebi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Çetinkaya Mahallesi sakinleri, otogar projesinin kendi mahallelerine yapılmasını istiyor.6 Haziran 2018 tarihinde ihale edilerek yapımına başlanan, daha sonra iki kere ertelenen, maliyeti 10 milyon 779 bin lira olan Bafra Otogar Projesi’nin Gümüşyaprak Mahallesi’ne yapılması için çalışma başlatılmasına, Çekinkaya Mahalle sakinleri tepki göstererek otogarın kendi mahallelerine yapılmasını talep ettiler.

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Çetinkaya Mahallesi sakinleri, otogar projesinin kendi mahallelerine yapılmasını istiyor.
6 Haziran 2018 tarihinde ihale edilerek yapımına başlanan, daha sonra iki kere ertelenen, maliyeti 10 milyon 779 bin lira olan Bafra Otogar Projesi’nin Gümüşyaprak Mahallesi’ne yapılması için çalışma başlatılmasına, Çekinkaya Mahalle sakinleri tepki göstererek otogarın kendi mahallelerine yapılmasını talep ettiler. Çetinkaya Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar adına konuşan eski Çetinkaya Belde Belediye Başkanı Sefer Uyanık, “Biz Çetinkaya olarak devletimizi yönetenlerden bugüne kadar çok fazla bir şey istemedik. Bölge hastanesi dediğimiz ve şu anda inşaatı duran yerden Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu. Haberi olsaydı Bafra’ya yapılan yeni hastanenin dere yatağına yaptırmazdı. Havaalanı Baframıza gelecekti, Çetinkaya hudutlarında olacaktı. Çetinkaya’nın 10 bin dönüm kendine ait arazisi var ama havaalanı buraya gelmedi. Havalanımız Çarşamba’ya gitti. Bugün gündemimizde Bafra Otogarı var. Bafra Otogarını eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Yusuf Ziya Yılmaz ve Zihni Şahin, Çetinkaya’ya yapılacağını söyleyip hatta yerini tespit ettiler. İnşaatı başladı, bir sürü de masraf edildi. ’İnşaat seçimden sonra devam edecek’ dediler, seçimden sonra inşaatın durdurulmasına karar vermişler. Biz Çetinkayalılar bu iş nereye kadar giderse hatta Cumhurbaşkanımıza kadar gidilecekse gideceğiz. Çetinkaya, Kızılırmak’ın batısında. Kızılırmak’ın batısında kalan Yakakent, Alaçam ve bu civardaki köyler bu otogardan yararlanacak. Fakat şu anda otogarın kazan deresinin ilerisinde başka bir mahalleye nakledilme gibi bir durumu var. Çetinkaya’nın hakkının yenilmesine gönlümüz razı olmadı. Milletvekilimiz Orhan Kırcalı’nın bunlardan haberi var. Bu işe sahip çıkar, Bafra Otogarını yeniden Çetinkaya sınırlarına çekeriz diye düşünüyorum. Şayet şu anki otogarın yeri beğenilmezse bizim Çetinkaya’da, Samsun-Sinop karayolu kenarında çok daha geniş alanlarımız var" dedi.
Çetinkayalılar ise, "Otogar yapılacak diye yerlerimizi istimlak ettiler. Otogar yapacağız diye yüzde 47’den istimlak ödemeden aldılar, kaya taşı doldurdular. ’Şu an otogarı yapmıyoruz’ diyorlar. Yapmayacaklarsa bizim yerlerimizi geri versinler. Otogarın Çetinkaya’ya yapılması lazım. Otogarın Çetinkaya’ya yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.

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