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CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

09.07.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvada Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, bir üst tura çıktı

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyona, kadın ve erkeklerde oynanan grup etabı karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerde Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Danimarka'dan Jacop Petersen-Nikola Razdorov'u 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, grup birincisini belirleyecek maçta İspanyol Antonio Saucedo-Alvaro Viera'ya 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük yoluna devam ederken, diğer ekipler elendi.

Yarın kadın ve erkeklerde oynanacak eleme turu ve çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek turnuva, 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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