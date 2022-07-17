CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de tamamlandı

İZMİR (AA) - CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de sona erdi.

Pamucak Plajı'nda düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

Organizasyonda kadınlarda final maçında Khmil-Lazarenko (Ukrayna) ikilisi, Konstantinova-Ēbere (Letonya) ekibini 21-13, 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinci oldu.

Erkekler final maçında ise Fransa önde götürdüğü maçta oyuncusunun parmağının kırılması üzerine teknik heyet tarafından yapılan değerlendirmede hükmen yenik sayıldı. Karşılaşmada Avusturya'dan Hammarberg/Berger ikilisi, 2-1 hükmen galip sayılarak şampiyon oldu.

