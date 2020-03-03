YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. CEV Kupası'nda Arkas Spor ile Galatasaray, yarı final için karşılaşacak

CEV Kupası'nda Arkas Spor ile Galatasaray, yarı final için karşılaşacak

İZMİR HABERLERİ  | 03.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

CEV Kupası'nda Arkas Spor ile Galatasaray, yarı final için karşılaşacak

İZMİR (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında iki Türk temsilcisi Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Estonya'dan Risto Strandson ile Bulgaristan'dan Lyubomir Sirakov hakem ikilisi görev yapacak.

Eşleşmenin ilk maçında İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Galatasaray HDI Sigorta, yarınki müsabakayı 3-2 kaybetmesi halinde dahi adını yarı finale yazdıracak.

İzmir temsilcisinin rakibini en fazla 1 set vererek yenmesi durumunda, yarı finale yükselecek ekip oynanacak altın setin ardından belli olacak.

Avrupa kupalarında 109. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 108 müsabakada 57 galibiyet ve 51 yenilgi aldı.

Yarı finale kalacak takımın rakibinin belli olacağı Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) karşılaşması, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Arkas Spor CEV Kupası Galatasaray HDI Sigorta Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:34
Öğle
13:28
İkindi
16:40
Akşam
19:13
Yatsı
20:29

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.