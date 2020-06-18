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Cevdet Akay’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 18.06.2020 18:14 | Son Güncelleme

Karabük Dernekler Federasyonu ve Marmara Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.Samimi bir ortamda geçen görüşmede Akay, İmamoğlu’na aynı zamanda başkanı olduğu Tüm Sivil Toplumları Kuruluşları Konfederasyonu hakkında bilgi aktardı.İstanbul ve Türkiye genelinde hazırlanan çeşitli kitapçık ve raporların da sunulduğu görüşmede ayrıca; Ekrem Imamoğlu’nun orijinal Safranbolu evi penceresi içindeki fotoğrafı da Cevdet Akay tarafından kendilerine takdim edildi.Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Cevdet Akay, başkanı bulunduğu STK’ların çalışmaları ile ilgili bilgi verirken uzun yıllardan bu yana İstanbul’da Karabüklülerin temsilcisi olan KARDERFED hakkında da bilgi verdi.

Cevdet Akay’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret

Karabük Dernekler Federasyonu ve Marmara Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Samimi bir ortamda geçen görüşmede Akay, İmamoğlu’na aynı zamanda başkanı olduğu Tüm Sivil Toplumları Kuruluşları Konfederasyonu hakkında bilgi aktardı.
İstanbul ve Türkiye genelinde hazırlanan çeşitli kitapçık ve raporların da sunulduğu görüşmede ayrıca; Ekrem Imamoğlu’nun orijinal Safranbolu evi penceresi içindeki fotoğrafı da Cevdet Akay tarafından kendilerine takdim edildi.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Cevdet Akay, başkanı bulunduğu STK’ların çalışmaları ile ilgili bilgi verirken uzun yıllardan bu yana İstanbul’da Karabüklülerin temsilcisi olan KARDERFED hakkında da bilgi verdi. Karabük’ün Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikaları ve UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde bulunan Safranbolu ve ilçelerle ilgili bilgi verdi.
İmamoğlu da geçtiğimiz yıl Ereğli festivaline katıldığını fırsat buldukça yapacağı Anadolu gezileri arasında Karabük ve Safranbolu’nun da olacağını belirterek, "Karabük içinde ve İstanbul’da yaşayan tüm Karabüklü hemşehrilerimize selam ve saygılarımı iletin lütfen" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, KARDERFED Genel Başkanı Cevdet Akay’a sivil toplum kuruluşlarının öneminin her geçen gün arttığını da belirterek, "Yapacağınız proje ve programlarla ilgili lütfen beni bilgilendirin bazı programlarınıza katılmak isterim” dedi.
Cevdet Akay da İmamoğlu’na, "Bu kadar yoğun çalışmalarınız arasında bize zaman ayırdığınız için teşekkür eder başarılarınızın devamını dileriz" dedi.

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