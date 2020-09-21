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Çevik kuvvet köprülü kavşağında yan yollar asfaltlanıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Karayolları tarafından yapımı hızlandırılan ve Şanlıurfa-Diyarbakır ana arterinin asfaltlanarak trafiğe açıldığı Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında bu kez yan yolların asfaltına geçildi.AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve teknik ekiple birlikte yan yollarda başlatılan sıcak asfalt serimini inceleyen Başkan Beyazgül, çalışmaların tamamen bitirilmesi için gereken 2 aylık süreyle yol kapatma işlemi için vatandaşları bilgilendirdi.Amacımız kış aylarına girmeden hızlıca kavşağı tamamlamakŞanlıurfalıların yaklaşık 2 ay süresince biraz rahatsızlık yaşayabileceğinin altını dikkatle çizen Başkan Beyazgül, "Şu anda Çevik Kuvvet Kavşağındayız.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Karayolları tarafından yapımı hızlandırılan ve Şanlıurfa-Diyarbakır ana arterinin asfaltlanarak trafiğe açıldığı Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında bu kez yan yolların asfaltına geçildi.
AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve teknik ekiple birlikte yan yollarda başlatılan sıcak asfalt serimini inceleyen Başkan Beyazgül, çalışmaların tamamen bitirilmesi için gereken 2 aylık süreyle yol kapatma işlemi için vatandaşları bilgilendirdi.
Amacımız kış aylarına girmeden hızlıca kavşağı tamamlamak
Şanlıurfalıların yaklaşık 2 ay süresince biraz rahatsızlık yaşayabileceğinin altını dikkatle çizen Başkan Beyazgül, "Şu anda Çevik Kuvvet Kavşağındayız. Bilindiği üzere Çevik Kuvvet Kavşağının Şanlıurfa-Diyarbakır ana arteri asfaltlanarak trafiğe açılmıştı. Şimdi yan kolları dediğimiz servis yollarında ise sıcak asfalt serimi başladı. Otogar ve Karaköprü girişi ile Gaziantep ve Mardin girişlerinin asfaltı hızla devam edecek. Ancak Çevik Kuvvet Kavşağının tamamen bitmesi ve Kuzeybatı çevreyolunun faaliyete geçmesi için Maşuk yolunun kapanması gerekmektedir. Yaklaşık 2 ay boyunca bu yolu kullanamayacak olan başta sürücülerimiz ve vatandaşlarımız için alternatif yollar belirledik. Bu müddet zarfında biraz rahatsızlık yaşanabilir, biz şimdiden halkımızdan biraz izin istiyoruz” dedi.
Amaçlarının kış aylarına girmeden bu çalışmaların tamamlanarak kavşağın hizmete tam olarak açılması olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül, "AK Parti İl Başkanımız Bahattin Yıldız, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve teknik ekibimizle birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Yüklenici firma temsilcileriyle görüş alışverişi yaptık. Amacımız kış aylarına kalmadan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının tamamen bitirilerek hizmete açılmasıdır" şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile birlikte Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağındaki çalışmaları yerinde inceledik. Şunda son sürat devam eden asfaltlama çalışmalarını izledik. Maşuk yolundan Diyarbakır yoluna giden şeridin geçici olarak kapatılması ile ilgili bize verilen brifinge katıldık. Alternatif yolları gördük. İnşallah tali yollardan verilecek olan trafiğin vatandaşlarımıza bir sorun teşkil etmeyeceğine inanıyorum" dedi.
Maşuk ve Haliliye’den Diyarbakır ana aksına çıkan yol 2 ay süreyle trafiğe kapatılıyor
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise"Kuzeybatı Çevreyolu ve Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı yapım işi kapsamında Haliliye Bulvarı- Çevre yolu gidiş ve geliş istikameti Salı günü Saat 23.59’dan itibaren çalışma süresince araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Maşuk-TOKİ ve Açıksu Caddesine ulaşım Narlıdere Kavşağı, Çardaklıkaya Bulvarı üzerinden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın krokide belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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