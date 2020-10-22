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Ceviz ağacından düşen şahıs ağır yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde ikamet eden Erol Özsan (53) ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek beton zemine kafa üstü düştü.

Ceviz ağacından düşen şahıs ağır yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde ikamet eden Erol Özsan (53) ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek beton zemine kafa üstü düştü. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özsan, önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sevk edildi. Erol Özsan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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