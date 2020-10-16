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Ceviz İşleme Tesisi hizmete sunuldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projelendirdiği Domaniç ilçesindeki ceviz soyma, kurutma ve kalibre etme tesisinin açılışı protokolün katılımı gerçekleştirildi.Domaniç’te 3 bin dekar tarım alanında yıllık 500 tonla başlayan ceviz üretiminin 3-4 katına çıkacağını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ceviz işleme tesisiyle ilgili bilgiler verdi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projelendirdiği Domaniç ilçesindeki ceviz soyma, kurutma ve kalibre etme tesisinin açılışı protokolün katılımı gerçekleştirildi.
Domaniç’te 3 bin dekar tarım alanında yıllık 500 tonla başlayan ceviz üretiminin 3-4 katına çıkacağını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ceviz işleme tesisiyle ilgili bilgiler verdi. Özçalık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı 180 bin TL’ye mal olan projenin İl Özel İdaresi ödeneğiyle yapıldığını belirtti.
Domaniç’te İl Özel İdaresinin ceviz üretimine verdiği önemin altını çizen Vali Ali Çelik, “Mevcut çiftçimizin gelir kaynaklarının artırılması İl Özel İdaresinin görev alanları içinde. Tarım Bakanlığımız, kaynakların ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik politikaları desteklemek için her yıl belli bir ödenek ayrılıyor ve tarımın desteklenmesine katkı sunmaya çalışıyor. Domaniç bölgesinde de Özel İdare ceviz fidanı dağıtımıyla ve ceviz üretimini teşvikini misyon olarak kabul etmiş görünüyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün hazırladığı projeler desteklenmiş ve ciddi anlamda ceviz ağacı sayısına ulaşılmaya başlanmış. İnşallah bu sayı katlanarak artar. Üretilen ürünün bir katma değer oluşturması adına işlenmesi için tesisler ihtiyacı ortaya çıkınca, Tarım İl Müdürlüğüne ayrılan Özel İdare bütçesinden İl Genel Meclisinin de uygun görmesiyle bu proje hayata geçmiş. İnşallah tonlarca cevizin üretime katılacak. Pazarlamaya yönelik katkı sunacak hale gelmesi için bu tesislerde işlenecek. Kabuklu cevizin kilosu 6 TL’ye satılırken işlendikten sonra bu fiyatın 40 TL’ye kadar çıkabildiğini biliyoruz. Bu tür projelerin sayısını hızla artırmak lazım. Pandemi sürecinde yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de doğal hayatı, köyde yaşamayı desteklemek. İnsanın köy ortamında yaşamasının toplu halde yaşamaktan daha değerli olduğunu anlamaya başladık. Hem üretimi hem de yaşamı destekleyebilmek için bu faaliyetleri artırmak lazım. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TKDK VE TANAP DESTEKLİ İKİ PROJE
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Sosyal Ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında yapılan iki proje hayata geçirildi.
Vali Ali Çelik, TKDK Hibe desteğinden faydalanılarak alınan iki adet süt taşıma aracı ve TANAPSosyal Ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında alınan Silaj Paketleme Makinesi hakkında bilgiler aldı.
Tesisin açılışına Vali Ali Çelik’in beraberinde Kaymakam Muhammed Enes İpek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, Tarım İlçe Müdürü Deniz Tulum, Domaniç Süt Ürünleri Birliği Başkanı Hüseyin Yağcı ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Program, Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Vali Ali Çelik’in 5 kadın çiftçinin günlerini kutlayarak çiçek ve hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

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