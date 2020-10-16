Ceviz İşleme Tesisi hizmete sunuldu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projelendirdiği Domaniç ilçesindeki ceviz soyma, kurutma ve kalibre etme tesisinin açılışı protokolün katılımı gerçekleştirildi.

Domaniç’te 3 bin dekar tarım alanında yıllık 500 tonla başlayan ceviz üretiminin 3-4 katına çıkacağını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ceviz işleme tesisiyle ilgili bilgiler verdi. Özçalık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı 180 bin TL’ye mal olan projenin İl Özel İdaresi ödeneğiyle yapıldığını belirtti.

Domaniç’te İl Özel İdaresinin ceviz üretimine verdiği önemin altını çizen Vali Ali Çelik, “Mevcut çiftçimizin gelir kaynaklarının artırılması İl Özel İdaresinin görev alanları içinde. Tarım Bakanlığımız, kaynakların ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik politikaları desteklemek için her yıl belli bir ödenek ayrılıyor ve tarımın desteklenmesine katkı sunmaya çalışıyor. Domaniç bölgesinde de Özel İdare ceviz fidanı dağıtımıyla ve ceviz üretimini teşvikini misyon olarak kabul etmiş görünüyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün hazırladığı projeler desteklenmiş ve ciddi anlamda ceviz ağacı sayısına ulaşılmaya başlanmış. İnşallah bu sayı katlanarak artar. Üretilen ürünün bir katma değer oluşturması adına işlenmesi için tesisler ihtiyacı ortaya çıkınca, Tarım İl Müdürlüğüne ayrılan Özel İdare bütçesinden İl Genel Meclisinin de uygun görmesiyle bu proje hayata geçmiş. İnşallah tonlarca cevizin üretime katılacak. Pazarlamaya yönelik katkı sunacak hale gelmesi için bu tesislerde işlenecek. Kabuklu cevizin kilosu 6 TL’ye satılırken işlendikten sonra bu fiyatın 40 TL’ye kadar çıkabildiğini biliyoruz. Bu tür projelerin sayısını hızla artırmak lazım. Pandemi sürecinde yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de doğal hayatı, köyde yaşamayı desteklemek. İnsanın köy ortamında yaşamasının toplu halde yaşamaktan daha değerli olduğunu anlamaya başladık. Hem üretimi hem de yaşamı destekleyebilmek için bu faaliyetleri artırmak lazım. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.