YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. “Cevizin Kabuğunu Kırmak” konulu konferans düzenledi

“Cevizin Kabuğunu Kırmak” konulu konferans düzenledi

MALATYA HABERLERİ  | 27.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi tarafından “Cevizin Kabuğunu Kırmak” konulu konferans düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi tarafından “Cevizin Kabuğunu Kırmak” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç de katıldı.
Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube tarafından, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Cevizin Kabuğunu Kırmak” konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç, burada yaptığı açıklamada, “Zamanı kontrol edemediğimizde her şey boşa gidebilir ve problemlere karşı yabancılaşırız” dedi.
Konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi.Yaptıkları faaliyetlerin önemine de değinen Söylemez, Eğitim-Bir-Sen olarak bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
Söylemez’in ardından konuşan Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç, , İbn-i Sina’nın bir sözünü hatırlatarak, “Ceviz kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler tamamını kabuk zannederler. Halbuki cevizin kabuğunun içinde son derece yararlı yiyecek var. İnsan, görünen ve görünmeyen yanıyla kainatın en değerli varlığıdır” ifadelerini kullandı.
Başarı yolculuğunda tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Nurullah Genç, "Öncelikli olarak bir ideal belirleyin ve amacınız olsun. İdealiniz uğruna çok çalışmalısınız ve bedel ödemelisiniz. Yeteneklerinizi tanıyın ve onlara uygun olmayan işlere yönelmeyin. Kararlı olmalısınız, kararsız insan başarılı olamaz. Mutlaka başkalarının aklından yararlanmalı ve istişare etmelisiniz. Öncelikli olarak ben kimim? Nereden geliyorum? İyi ve kötü taraflarım nelerdir diyerek kendimize bakmalıyız. Aristo, ‘Kendini yöneten dünyayı yönetir’ diyor. Kendini yönetmek dünyanın en zor işidir. Başarıda, öz disiplin, öz kontrol, nefsin, egonun ve zamanın kontrolü çok önemlidir. Zamanı kontrol edemediğimizde her şey boşa gidebilir ve problemlere karşı yabancılaşırız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Malatya Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:45
İkindi
15:52
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Adafı Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Baruş’u ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Baruş’u ziyaret etti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.