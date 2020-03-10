Cevizler Yeşerecek, Gesi Bağları Şenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yayım Projesi hazırlanması talimatı kapsamında hazırlanan Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde uygulanacak olan ‘Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Üreticiler ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda, Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenerek finanse edilen proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılında revize ederek yayınladığı Cevizde Entegre Mücadele Teknik Talimatına göre zirai mücadele programı uygulanacağı bilgisi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Gesi bölgesinde ceviz ağaçları kapama bahçe şeklinde değil karışık meyve bahçesi şeklindedir. Genelde tohumdan yetişmiş ceviz ağaçlarında özellikle hastalık ve zararlı etmenlerinden dolayı verimsizlik görülmekte ve ciddi ürün kayıplarına maruz kalmaktadır. Cevizlerde özellikle antraknoz hastalığı ve ceviz iç kurdu zararı yoğun olarak görülmektedir. Bu proje sayesinde, Gesi mahallemizde iki yıl içerisinde yaş aralığı 10-60 arasında olan yaklaşık 200 adet ceviz ağacına entegre mücadele programı uygulanacaktır. Projenin faaliyete geçmesi ile birlikte entegre mücadelenin hedefleri arasında yer alan çiftçilerin kendi tarla, bağ ve bahçesini düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme düzeyine getirilmesi sağlanmış olacaktır. Yayım faaliyetleri sonucunda katılımcı olarak seçilen üreticilere uygulayacağı mücadele yönetimi, kullanacağı ilaçları seçebilme, mücadeleye kendi başına karar verebilme ve mücadeleyi doğru bir şekilde yönetebilme becerileri kazandırılacaktır. Proje sonunda diğer mahallelerimizde yetiştiricilik yapan çiftçilere de örnek teşkil edecek ve projenin etki alanı genişlemiş olacaktır. Bu sayede hastalık etmeninin şiddeti ve zararlı popülasyonunun azalması ile meyvelerdeki zarar oranı minimize edilecektir. Projeyi uyguladığımız çiftçilerimizin hastalık ve zararlı etmeni nedeniyle bahçelerinde verim alamadıkları ceviz ağaçlarından verim artışı sonucu kaliteli ürün alacaklardır.

Projemizin uygulanmasında önder çiftçilerimizin ceviz bahçelerinde bütün eğitim, yayım ve uygulama faaliyetleri Melikgazi İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince yürütülecek olup Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Ziraat Odası zirai mücadele alet ekipman konusunda projemize paydaş olacaklardır."

