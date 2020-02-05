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Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar

SİİRT HABERLERİ  | 05.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

Siirt’te yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile geçimlerine katkı sağlıyor.Siirt’in bazı mahallelerinde kadınlar, çuvallar halinde tüccardan aldıkları cevizleri evde kırarak koliler başına 15 lira para kazanıyor.

Siirt’te yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile geçimlerine katkı sağlıyor.
Siirt’in bazı mahallelerinde kadınlar, çuvallar halinde tüccardan aldıkları cevizleri evde kırarak koliler başına 15 lira para kazanıyor. Kadınlar, bu şekilde kazandıkları paralarla evin geçimine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp ceviz kırmaya başladıklarını belirten mahalle sakinlerinden Fatma Eroğlu, yorucu bir iş olmasına rağmen bu işi severek yaptığını söyledi. Mahalleli olarak yaklaşık 20 ceviz çuvalını tüccarlardan alarak kapının önünde kırıp ayırdıklarını kaydeden Eroğlu, ceviz kırarak geçimlerini sağladıklarını ifade etti.
Günde 4-5 çuval ceviz kırdıklarını anlatan Melek Özalp da günde 4 veya 5 çuval ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Özalp, “Bu cevizleri sabah 07.00-08.00 civarında indiriyoruz. Akşama kadar 4-5 torba ceviz kırarak geçimimizi sağlıyoruz. Kabuklarıyla sobaya koyarak, tandırda yakmak için kullanıyoruz. Bazen kabuklarını da satıyoruz. Bütün mahallece kırıyoruz. Sabah 08.00 gibi geliyor ve akşama kadar ceviz kırıyoruz” dedi.

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Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
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