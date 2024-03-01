Çevre bilincini atık malzemelerden yaptıkları kuklalarla öğreniyorlar

Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Tuba Üre, e-twining projesi kapsamında öğrencileriyle kapak, karton, boncuk, kırılan oyuncakların işe yarayabilecek parçaları ile plastik ve cam şişeler gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden çeşitli kuklalar hazırladı.

Kendi el becerileriyle yaptıkları kuklaları doğaçlama bir hikayeyle sahneleyen öğrencilere, yaratıcılıklarının yanı sıra çevre bilinci de aşılanmasını sağlamak isteyen sınıf öğretmeni Üre, AA muhabirine, "Geri Dönüşen Kahramanlar" isimli çalışma kapsamında çocuklarla eğlenerek öğrendiklerini söyledi.

Projeye, Romanya'dan da üç okulun ortak olduğunu aktaran Üre, "Amacımız, öğrencilerin geri dönüştürülebilir dediğimiz atık malzemeleri kullanarak, kendi kukla karakterlerini yapmalarını, bunlarla da kendi hikayelerini oluşturarak sahnede canlandırma yapmalarını sağlamak. Öğrenciler, atık malzemelerden kukla yaptıktan sonra, belirledikleri hikayeleri sahnede doğaçlama olarak anlatıyor." dedi.

Üre, ilerleyen aşamada bu kukla karakterlerle yer, zaman ve mekan tasarlayarak bir olay örgüsü içinde gösteri yapacaklarına değinerek, diğer aşamada ise Romanya ve Türkiye'den öğrencilerle belirlenen birer karakter arasında ortaklaşa oyun sergileneceğini dile getirdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN TAMAMI BU PROJE KAPSAMINDA BİR ŞEYLER YAPABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Kendilerinin de bu projeden çok zevk aldıklarını vurgulayan Üre, şöyle devam etti:

"Sınıfta en az konuşan öğrencimiz bile kuklasını konuşturmak istiyor. Bu da kendisini ifade etme becerisi sağlıyor. Öğrencileri hayatın içine katmak bize mutluluk veriyor. Geri dönüşüme de çok önem veriyoruz. Atık malzemelerin sürdürülebilirliğini istiyoruz. Öğrencilerde çevre bilinci oluşmasını, daha az eşyayı çöpe atmalarını ve bir fikir oluşturmasını amaçlıyoruz. Bazı öğrenciler, bir araya gelip kuklalarını konuşturuyor, yaratıcılıklarını ve hikaye yazabilmeleri gelişiyor. Bazıları da kuklaların tasarımını birlikte yapıyor. Öğrencilerimizin tamamı bu proje kapsamında bir şeyler yapabilmek için çalışıyor."

Üre, projeyle öğrencilerin kendi oyuncaklarını tasarlamalarının yanında, evlerinde "Bu eşyalardan ne tasarlayabilirim?" diye fikir üreterek, teknolojik bağımlılıktan da bir nebze olsun kurtulduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Ömer Faruk Çetin, projeyle çevresindeki atık malzemelerin geri dönüştürülerek birçok işe yaradığını öğrendiğini, arkadaşlarıyla sürekli bu malzemelerden başka hangi oyuncakları yapabilecekleri üzerinde konuştuklarını belirtti.

Şengül Günay ise, proje dersinin çok eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Sınıfta arkadaşlarla kuklaları konuşturmak çok güzel, hayal dünyamız gelişiyor, birbirimize masal veya hikaye anlatıyoruz." diye konuştu.

