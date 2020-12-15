Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri Mardin'de görev başında

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında oluşturulan birim, 20 Ağustos'ta Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara başladı.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren birim, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlemler için takip ve koordinasyonu sağlıyor.

Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 112, CİMER, şahsen müracaat ile "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" mobil uygulaması üzerinden, ihbarı alarak, kısa sürede olay yerine ulaşarak bildirilen şikayetlere anından müdahale ediyor.