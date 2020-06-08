Çevre dostu jandarma hurma ağacını nizamiye binasına dahil etti

Yaklaşık 1 yıl önce Düzce Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakolu'nda, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Gökhan Kum, Astsubay Çavuş Şevkiye Özdere ile karakol için yenileme, tadilat ve çevre düzenlemesi projesi hazırladı.

Görenler tarafından da beğenilen projede yer alan hurma ağacı ise jandarma personelince karakolun "daimi nöbetçisi" olarak adlandırılıyor.

- "Ağacın kesilmesine gönlümüz razı olmadı"

Yüzbaşı Deniz Eğitim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karakolun 1972 yılında hizmete başladığını söyledi.

Aradan geçen sürede binanın, çevre düzenlemesi ihtiyacının ortaya çıktığını, Jandarma Kıdemli Üstçavuş Gökhan Kum tarafından proje oluşturulduğunu aktaran Eğitim, şunları kaydetti:

"Proje ortaya atıldığında alanımızın darlığı nedeniyle birden fazla ağacımızı kesmemiz gerekiyordu. Ağacın kesilmesine gönlümüz razı olmadı. Bu yüzden proje defalarca tadil edildi ve son şeklini aldı. Kötünün iyisi olarak bir ağacı kesmemiz gerekiyordu. Bu süreçte beraber çalıştığımız Jandarma Astsubay Çavuş Şevkiye Özdere bir fikir ortaya attı. 'Komutanım, illa ağaca zarar vermemiz gerekmiyor. Ağaca zarar vermeden de inşa edebiliriz. Nizamiyede daimi bir nöbetçiye ihtiyacımız var. Bunu da bu şekilde gidermiş oluruz.' dedi ve bize uygun geldi."