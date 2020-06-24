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Çevre dostu minikler, tasarım ödüllerini aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Çevre dostu projeleriyle adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla başlattığı ‘Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı.Yarışmaya katılan minikleri Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan makam odasında ağırladı.

Çevre dostu projeleriyle adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla başlattığı ‘Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı.
Yarışmaya katılan minikleri Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan makam odasında ağırladı. Ödül teslimi sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars da hazır bulundu. “Müziğe Renk Kat, Geri Dönüşüme Hayat Ver” sloganı ile hayat bulan geri dönüşüm temalı yarışmada; pet şişe, plastik, cam, naylon, kâğıt, taş, tel, karton, lastik, pil, metal ve pil gibi atık malzemeleri kullanarak üç farklı müzik aleti tasarlayan Çiğdem Demir’in birincilik ödülü bisiklet oldu. İkinci Burak Koçer gitar, üçüncü Eylül Aktan ise bluetooth kulaklık hediyesini Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan’dan aldı.
Çevreye karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı öğrencileri kutlayan Tozkoparan, geleceğin teminatı olan gençlerin bu tip organizasyonlara katılmalarının öneminden bahsederek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in tebrik ve teşekkürlerini kendilerine iletti.

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