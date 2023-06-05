Çevre Günü’nde öğrenciler 50 bin tohum ekti

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) iş birliğinde Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği General Balcı Çamlığı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik çevre söyleşileri ile başladı. 15 Okul ve toplamda 1000 öğrencinin katılımı ile yapılan programda Bandırmalı Hayrettin Karaca anısına öğrenciler kitap okudu.

Programın kitap okuma etkinliğinin ardından Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Tema Vakfı Bandırma Temsilcisi Burak Uğur ve Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat tema vakfını temsil eden öğretmenlere başarı belgesi takdim etti. Ardından fidan dikimi etkinliğinde 1000 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla 50 bin mısır tohumu General Balcı Çamlığına ekildi.



