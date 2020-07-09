YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı

Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında gerçekleştirildi.30.

Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında gerçekleştirildi.
30. toplantısını gerçekleştiren Afyon Çevre Hizmetleri Birliği, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konuların görüşülerek oy birliği ile kabul edilmesi ile devam etti.
Yapılan konuşmaların ardından Çevre Hizmetleri Birliği Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Oylama sonrası İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Susuz Belediye Başkanı Mehmet Selek bir yıl süre zarfında encümen üyeliğine seçildi.

Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

Edremit Belediye meclisi toplandı

Edremit Belediye meclisi toplandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:34
Öğle
13:08
İkindi
17:02
Akşam
20:32
Yatsı
22:12

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Hilal Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

DMD kas hastası 9 yaşındaki çocuğun babası yardım bahanesiyle dolandırıldı

DMD kas hastası 9 yaşındaki çocuğun babası yardım bahanesiyle dolandırıldı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.