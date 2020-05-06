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"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yeni tip Korona virüs (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşlara "Evde Kal; evde hayat var" çağrısı yaptı.Kurallara uyulması halinde salgının üstesinden gelineceğine inandığını kaydeden Başkan Rasim Daşhan, “Önemli bir süreci yaşıyoruz.

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yeni tip Korona virüs (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşlara "Evde Kal; evde hayat var" çağrısı yaptı.
Kurallara uyulması halinde salgının üstesinden gelineceğine inandığını kaydeden Başkan Rasim Daşhan, “Önemli bir süreci yaşıyoruz. Bütün dünya koronavirüsü ile mücadele ediyor. Bu süreçte talimatlara ve kurallara uymak her zamankinden çok daha önemli çünkü insan yaşamını derinden etkiliyor. Bildiğiniz gibi bu virüs dünyada büyük kayıplara neden oldu. Ülkemiz de şuan çok kritik bir aşamada. İnşallah vaka sayısı azlamaya başladı. Özellikle evlerimizde kalmamız çok önemli. Salgını tamamen bitirme noktasında daha sıkı tedbirler almalıyız. O yüzden görev bizlere düşüyor. Lütfen evimizde kalalım. Dışarıya çıkmamız gerekiyorsa sosyal mesafe kuralına mutlaka uyalım. Onun dışında yaşlılarımızın ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaması hem onların hem de diğer insanların yaşamları için çok önemli. Ayrıca hijyene her zamankinden çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Temas ettiğimiz her yere dikkat etmemiz lazım ve ellerimizi sık sık, en az yirmi saniye sabunla yıkamamız gerekiyor. Bu koşullara dikkat etmemiz takdirde inanıyorum ki bu hastalığı en az kayıpla atlatacağız ve normal yaşamımıza devam edeceğiz. Şaphane ilçemizde şuan vakamız yok. Ancak son dönemde Kütahya ilimizde vaka sayısında artış var. Evde kalmaya ve çevre ilçelere seyahat etmemeye dikkat edelim” dedi.

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