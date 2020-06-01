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Çevre kirliliği önlemek için yeni adak merkezi kurulacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Mahalle gezilerine normalleşme süreci ile yeniden başlayan Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Göllüce Mahallesi’nde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla amacıyla “Adak Merkezi” yapımı için talimat verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya’yı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisine alan Corona Virüs Salgını nedeniyle ara verdiği mahalle ziyaretlerine yeni normalleşmeyle birlikte yeniden başladı.

Mahalle gezilerine normalleşme süreci ile yeniden başlayan Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Göllüce Mahallesi’nde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla amacıyla “Adak Merkezi” yapımı için talimat verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya’yı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisine alan Corona Virüs Salgını nedeniyle ara verdiği mahalle ziyaretlerine yeni normalleşmeyle birlikte yeniden başladı. Şehitkamil ilçesinde bulunan Göllüce Mahallesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekibiyle beraber mahalle sakinlerini ve esnafı dinledi. Bölgede kasapların yaptığı kesimler sonucu oluşan atıkların çevrede kirli bir görüntü oluşturmaması için gerekli faaliyetlerin vücut bulması amacıyla Şahin, adak merkezi oluşturulması adına mahalle sakinlerinden görüş aldı, saha araştırması için talimat verdi.
Başkan Fatma Şahin, Göllüce Mahalle Muhtarı İbrahim Olcay’ı ziyaret ederek, mahalle sorunları hakkında detaylı bilgi aldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun ziyarette Şahin, Muhtar Olcay tarafından iletilen çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma isteğini geri çevirmedi. Şahin, mahallede bulunan hastane ve taziye evi nedeniyle ortaya çıkan park sorunu hakkında da istişarede bulundu.
Şahin, son olarak ise talepleri değerlendirmek amacıyla mahalleyi gezerek, bölgede yürütülen asfalt çalışmasını denetledi.

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