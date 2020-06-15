Çevre koruma ve atık yönetimi Yıldırım Belediyesi’ni zirveye taşıdı

Yıldırım Belediyesi, çevre koruma ve atık yönetiminde yürüttüğü akılcı projelerle, ‘e-atıklarda fark oluşturan belediyeler’ listesinin zirvesine çıktı.

Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi projeleriyle fark oluşturan Yıldırım Belediyesi’nin çalışmaları Türkiye genelinde ses getirmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından açılanan ‘e-atıklarda fark oluşturan belediyeler’ listesinde Türkiye birinci oldu. Yıldırım Belediyesi, Elektrikli ve Elektronik Atıklar 6’ncı Grup Küçük Ev Aletleri kategorisinde Türkiye’de en fazla katkı sağlayan belediye oldu. Covid-19 süreci dolayısıyla elektronik olarak düzenlenen plaket takdim törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, temel öncelik olarak belirledikleri çevrenin korunması ve atık yönetimi alanında yürüttükleri çalışmaların karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğayı geçmişin mirası değil, geleceğin emaneti olarak değerlendirdiklerini ve bu minvalde projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Çevre koruma ve atık yönetimi çalışmalarımızı iki temel saç ayağı üzerine inşa ediyoruz. Birincisi, atık toplama, atıkların değerlendirilmesi ve böylece doğanın kirlenmesinin önüne geçmek. Bu alanda önemli çalışmalara imza attık. Sadece 2019 yılında 10 bin 342 kilogram e- atık toplayarak bunların toprağı ve doğayı zehirlemesinin önüne geçtik” diye konuştu.

Farkındalık oluşturuyoruz

Yıldırım Belediyesi olarak en az birincisi kadar önemsedikleri diğer konunun ‘çevreyi koruma ve atık yönetimi bilinci’ oluşturma olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Bu konularda insanlarımızı bilgilendirerek, bilinçsiz tüketimin doğa tahribatının önüne geçmek. Bilinçlenme ve farkındalık ne kadar artarsa, bilinçsiz tüketim ve atık miktarı o oranda azalacaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında Yıldırım’ın farkı noktalarında 41 bilgilendirme standı oluşturduk. İlçemizdeki 231 okul 35 Kuran kursunda 24 bin 760 öğrenciye çevre koruma ve atık yönetimi konularında eğitim verdik. Bugün aldığımız bu değerli ödül bu çalışmalarımızın amacına ulaştığının göstergesidir. Bu motivasyon ile çevre konusundaki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Bize takdim edilen ödüle, Yıldırımlılar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

