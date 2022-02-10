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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum için geçmiş olsun mesajları

10.02.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum için geçmiş olsun mesajları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Partili siyasetçiler, Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüse yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye geçmiş olsun. Rabbim tez zamanda şifa versin inşallah." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Kurum'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

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