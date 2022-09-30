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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2)

30.09.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(500 bin sosyal konut projesi) 'Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir" - "Kira ve konut fiyatları düşüyor. Bakın Samsun'a, fiyatlar düşüyor. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor, Meclis'imizin yapmış olduğu düzenleme ile düşüyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili, "Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir." dedi.

Bakan Kurum, Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Samsun" programında düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sel bölgelerinde yapılan konutların ne zaman teslim edileceği yönündeki soru üzerine Kurum, afetlerde vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Tüm ilgililerin afet alanına hemen giderek vatandaşın yarasını sardığını vurgulayan Kurum, "Bir taraftan üzülürken yeni şehirlerin, yaşam alanlarının inşası için bir hedefi ortaya koyduk. Antalya'da yangın çıktı, üçüncü gün evlerin inşası için çalışmaları başlattık. Yaşanan tüm afetlerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri tuttuk. Bu manada Kastamonu, Sinop'ta yaşanan sel sonrası dükkanları teslim ettik. Bozkurt ve Abana gibi ilçelerde konut inşaatları devam ediyor. 2023 yılında Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Kastamonu, Antalya, Muğla'da yaşanan afetler sonrasında evine girmemiş afetzede vatandaşımız kalmayacak. Hepsinin evlerini bitirip, teslim edeceğiz. Birçoğunun da evlerini teslim ettik." diye konuştu.

Kurum, 500 bin sosyal konut projesine 5 milyon civarında başvuru geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Biz toplumun tüm kesimlerine ve gelir gruplarına yönelik proje açıkladık. Bir kişinin 10 yıl faizsiz arsaya girdiğini düşünün. Asgari ücretle de çalışsa, eve giren tek gelir asgari ücret de olsa 1200 lira sabit ödemeleri olacak. Bu rakam hiçbir şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla bu gelir gruplarımız kendine uyan proje ile başvuracak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Konutların ödemesinde ise memur maaşlarının artış oranına göre artış yapılacak. Geçen yıl memurlarımıza yüzde 80'e yakın zam yaptık fakat TOKİ'den borçlu olan 1 milyon 170 bin kardeşimize ise yüzde 25 zam yaptık. Yani geliri yüzde 80 artarken, borcunu yüzde 25 artırdık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu projedeki amaç zaten sosyal devlet anlayışı ve barınma ihtiyacını karşılayacak çerçevede yapıldı. Zaten milletimiz de büyük bir teveccüh gösterdi."

Samsun'da 4 bin 400 konutluk sosyal konut projesine bugüne kadar 43 bin 211 kişinin başvurduğuna dikkati çeken Kurum, "Kira ve konut fiyatları düşüyor. Bakın Samsun'a, fiyatlar düşüyor. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor, Meclis'imizin yapmış olduğu düzenleme ile düşüyor. Yüzde 25 sınırlama konuldu. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal konut projesinde ödemelerin sözleşmeyle başlayacağını belirten Kurum, "Bununla alakalı güzel bir örnek var elimizde. Bugün Samsun'da Atakum ve Canik'teki sosyal konutlarla ilgili sözleşme yapılmadı, arazideki problemlerden dolayı. Onlar Kıran Mahallesi'ndeki konutları alacak. Konutlardan 2 ay sonra 3 ay sonra bitenler var. Etap etap bitecek. Orayı aldığında ve evine neredeyse girdiğinde sözleşme yapılacak. Yani biz hep vatandaşımızın lehine hareket ettik." dedi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile Amasya, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat ve Yozgat'tan milletvekilleri katıldı.

(Bitti)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da

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