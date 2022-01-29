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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun'da konuştu:

29.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık ülkemiz afetlerde çaresiz kalan bir ülke değil"

GİRESUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık Türkiye'nin afetlerde çaresiz kalan bir ülke olmadığını söyledi.

Kurum, Dereli ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları" açılış programında, 20 Ağustos 2020'de Dereli'de sel afetiyle gelen hüznü, bugün de yeni ev ve iş yerlerine kavuşmanın heyecanını vatandaşlarla paylaştıklarını belirtti. Giresun'un tarih boyunca gördüğü en büyük felaketin yaşandığı sıkıntılı günlerde acıyı, kederi vatandaşlarla birlikte yan yana yaşadıklarını vurgulayan Kurum, Giresunluların kardeşliğin ne olduğunu, devlet ve millet kaynaşmasının nasıl olması gerektiğini hep birlikte gösterdiklerini ifade etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle, inşa edilen 369 sıcak yuvayı, dükkanları, iş yerlerini, köy evlerini Derelili, Doğankentlilere teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını dile getirerek hayırlı olmasını temenni etti.

İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da depremlerde, Antalya'da yangınlarda nasıl çalıştılarsa, sel felaketinin ardından Giresun'un yaralarını sarmak için de seferber olduklarını ve hiçbir vatandaşı aç, açık bırakmadıklarının altını çizen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık ülkemiz afetlerde çaresiz kalan bir ülke değil. Vatandaşın yanında olmaya özen gösteren ve bu noktada gece gündüz çalışan anlayışla çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Kurum, emeği geçen TOKİ Başkanlığına, Kızılay'a, AFAD'a, UMKE'ye, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür ederek, konutların ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

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