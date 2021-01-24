Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO üyelerine kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, kentsel dönüşüm konusunda sivil toplum kuruluşları, oda ve borsalarla yakın diyalog içinde olduklarını belirterek, "Bu alandaki bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen "İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü İstişare Toplantısı", Bakan Yardımcısı Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Deprem ve kentsel dönüşümün Bakanlığın öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Varank, her yıl 300 bin olmak üzere 5 yıllık süreçte 1,5 milyon öncelikli konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Son iki yılda yapılan düzenlemelere değinen Varank, riskli yapıların bulunduğu alanlarda Bakanlığın resen uygulama yapmasının önünün açıldığını hatırlattı.

Kentsel dönüşümün kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Varank, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizde yılda 30 bin konutun devlet tarafından, kalan kısmın ise özel sektör eliyle yapılmasını hedef olarak koyduk. Kentsel dönüşümle ilgili sıkıntıları biliyoruz. Hem vatandaşı hem de müteahhitleri koruyan yeni düzenlemelerle şikayetleri yüzde 90 oranında azalttık. Sivil toplum kuruluşları, oda ve borsalarla yakın bir diyalog içindeyiz. Bu alandaki bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.