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  4. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Başkale'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Başkale'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

03.08.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da meydana gelen sellerde can kaybının olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu belirtti.

Suver, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile selden etkilenen Başkale ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Suver, ardından beraberindekilerle Esenyamaç Mahallesi'ne geçti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Suver, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenen yerleri ziyaret ettiklerini, vatandaşın sıkıntılarını yerinde gördüklerini söyledi.

Selin yol açtığı zararları en kısa zamanda gidereceklerini belirtilen Suver, şunları kaydetti:

"Öyle görülüyor ki Esenyamaç Mahallesi, Van'ın en büyük felaketini yaşanmış. Yapılan ikazları muhtarımız zamanında Esenyamaçlı kardeşlerimize duyurmuş. Bu sayede evler zamanında terk edilmiş, can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı. Tüm Esenyamaçlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik."

- Cumartesi günü yağış bekleniyor

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise vatandaşları sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda sürekli uyardıklarını belirtti.

Cumartesi günü tekrar yağış beklediklerini ifade eden Bilmez, "Tüm muhtarlarımızı uyardık. Cumartesi günü daha dikkatli olunması gerekiyor. Selden etkilenen bölgelerde iş makinalarımız çalışıyor. Gerekli çalışmaları en kısa sürede bitireceğiz. İçme suyu sorununun büyük kısmını çözdük. Buranın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Birçok sivil toplum örgütü yardım gönderdi. Vatandaşlarımız adına onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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