Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "250'yi aşkın millet bahçesinin inşası gerçekleştiriliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz hep 81 ilimizde dedik ki, 'Yeşil alanları artıralım, millet bahçeleri yapalım.' Bu çerçevede 250'yi aşkın millet bahçesinin şu an tüm Türkiye'de inşası gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'i ziyaret ettikten sonra il başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, Ordu için her zaman heyecanlandıklarını, şehrin ve vatandaşların geleceği adına neler yapabileceklerini hep birlikte istişare ettiklerini söyledi.

Eğitimden sağlığa, sanayiden kültüre, çevre ve şehirciliğe kadar birçok alanda Ordu'yu hak ettiği noktaya çıkarabilmek adına birçok atılımlar ve yatırımlar yapıldığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün de hamdolsun hep birlikte 19 belediye başkanımızla milletvekillerimizle Büyükşehir Belediye Başkanımızla Valimizle birlikte vatandaşımızın, teşkilatımızın bizden beklentisi, talebi nedir, önceliğe göre bu çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yeni kararlar aldık. Ordu'muza ne yapsak azdır. Hakikaten 18 yıldır Sayın Liderimiz, Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. Allah hepinizden razı olsun."