Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye 84 milyon vatandaşıyla her zaman İsrail'in yapmış olduğu bu terör saldırılarının karşısında durmuştur ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayışımızdan hiçbir zaman geri durmadık ve durmaya da niyetimiz açıkçası yok." dedi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, Bursa'da yoğun programlar yaptıklarını, şehrin geleceğine yönelik birçok eseri kazandırma noktasında çalıştıklarını söyledi. Bursa'nın Türkiye ve dünyayı ilgilendiren önemli bir şehir olduğuna değinen Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni kapıları açabilecek şekilde güçlü duruşları buradan göstereceğiz. Bursa, her zaman Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin yanında oldu. Cumhurbaşkanımız da Bursa'mıza hep ayrı bir gözle baktı, bir evladı gibi memleketi olmasa da memleketi gibi bakarak en iyisini yapmanın gayreti içerisine girdi." ifadelerini kullandı. -"Filistin yıllardır acı içerisinde"

Türkiye'nin, kendisine umut bağlayan mazlumlar dolayısıyla güçlü olması gerektiğini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu: "İşte bugün Filistin'de katledilen çocuklar, bebekler, yavrularımız var. Dünyada baktığınızda hiçbir ülkenin bu konuda sesi çıkmıyor. Maalesef o yavrularımızın haklarını kimse savunmuyor. Müslümanların en kutsal günlerinde, en kutsal ayında, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'mıza terör saldırıları düzenleniyor. Her ramazan ayında bu saldırılar tekrar ediyor. Filistin bu noktada yıllardır acı içerisinde gerçekten çok büyük eziyetler çekiyor ama bilinmelidir ki ne İsrail'in ne de İsrail'i destekleyen ülkelerin bu duruş, bu tavır yanına kalacaktır. Türkiye, 84 milyon vatandaşıyla her zaman İsrail'in yapmış olduğu bu terör saldırılarının karşısında durmuştur ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayışımızdan hiçbir zaman geri durmadık ve durmaya da niyetimiz açıkçası yok." Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tüm dünyanın sıkıntı çektiğini, Türkiye'nin süreci başarılı şekilde yönetmeye gayret gösterdiğini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte esnafa, vatandaşa yönelik desteklerinin değerli olduğunu söyledi.