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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te tarihi alanları gezdi

05.02.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te tarihi alanları gezdi

BİLECİK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik'teki projeleri ve tarihi alanları inceledi.

Kurum, Şeyh Edebali Türbesi Kampüsü'ndeki incelemelerinin ardından tarihi valilik binasının da içinde bulunduğu ve millet bahçesi yapılacak sahayı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu Söğüt ilçesine geçen Kurum, türbe önünde geleneksel alp kıyafetleriyle tutulan nöbet değişimini izledi. Türbeyi de ziyaret eden Murat Kurum, burada dua etti.

Türbe etrafına yapılan Ertuğrul Gazi Camisi ve Darü-l Kurra Külliyesi inşaatını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum'a geleneksel kılıç hediye edildi.

Kurum da kılıcı geleneksel alp kıyafetiyle nöbet tutan askere vererek, "Bizden hatıra olsun, arkadaşlarımız nöbet tutarken bu kılıcı da yanında bulundursun" ifadesini kullandı.

Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ile milletvekilleri ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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