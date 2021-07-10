Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "An itibarıyla ülke genelinde yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için pandemi süreci dahil hiçbir şekilde durmadan, duraksamadan harıl harıl çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Trabzonlulara verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şehrin büyük dönüşümü için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Çömlekçi Mahallesi'ndeki ilk etabın temellerini atarak kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, 90 bin metrekarelik alanda yapacakları çalışmayla Trabzon’un tarihine ve kültürüne yakışacak bir projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

Kentsel dönüşümü yerinde, hızlı ve gönüllü olarak yaptıklarına işaret eden Kurum, "Kimseyi yerinden etmeden, vatandaşımız ne istiyorsa, vatandaşımızla bir ve beraber olmak suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Parasını isteyene parasını vermek suretiyle, 'ben buradan ayrılmak istemiyorum, ben Çömlekçi'de çocukluğumu yaşadım, gelin oldum, damat oldum, burada hatıralarım var, yine burada olmak istiyorum' diyenlere yine aynı yerden konut vermek suretiyle, değerini vermek suretiyle, kalanına da uzun vadeli kira öder gibi destek olmak suretiyle bu projemizi yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah etaplar halinde de bu projemizi gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

- İlk etap proje 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak

Kurum, 90 bin metrekarelik alanda etaplar halinde gerçekleştirilecek projenin kente büyük değer katacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biz heyecanlıyız. Meydanla birlikte Çömlekçi’yi, millet bahçelerini, sokak sağlıklaştırma projelerimizi yaparak Trabzon’u güçlü şehir haline getirmek istiyoruz. İnşallah 120 milyon lira yatırım değeriyle ilk etap projemiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımıza en kısa sürede konutlarını teslim edeceğiz. Projemizi tamamladığımızda, Trabzon’umuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan bu alanın çehresi tamamen değişecek, yepyeni bir yaşam alanı olacak."

- "Şimdi ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği "bedeli ne olursa olsun" sözünü yerde bırakmadıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olduk. Hep birlikte yaptık, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte bu süreci başardık. 81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber, dünyanın hiçbir ülkesinde 20 yılda yapılmayan 1 milyon sosyal konut ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımızın bu sağlıklı konutlarda güven içerisinde oturmasını temin ettik. Şimdi ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. An itibarıyla ülke genelinde yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için pandemi süreci dahil hiçbir şekilde durmadan, duraksamadan harıl harıl çalışıyoruz. Biz geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla projelerimizin hepsini yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresinin renklerine uyumlu olarak tasarladık ve uyguladık."

Bakan Kurum, TOKİ tarafından Trabzon'da yapılan çalışmalara da değinerek, toplam yatırım değeri 4,5 milyar lira olan 7 bin 713 konut, 318 dükkan ve 10 ticaret merkezini kente kazandırdıklarını aktardı.

2019'da "ev sahibi olmayan tek bir vatandaş bırakmama" hedefiyle yeni bir yola çıktıklarını ve 100 bin sosyal konut kampanyasıyla hedeflerini bir üst seviyeye taşıdıklarını dile getiren Kurum, bu kapsamda Trabzon'un Yomra ilçesinde 80 milyon lira yatırım değerindeki 511 konut ve 24 dükkanlı ticaret merkezinin yapımını tamamladıklarını, Şalpazarı, Tonya, Araklı ve Sürmene'de de 766 konutun inşasına başladıklarını belirtti.

Trabzon'un Aralıklı ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde 10 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Kurum, "Araklı'da da hemen kolları sıvadık. 278 konut ve ticaret merkezini şu an tamamlamak üzereyiz. Buradan müjdesini veriyorum, yeni yuvalarımızı ekim ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, İller Bankası aracılığı ile kentte içme suyundan kanalizasyona, atık su arıtma tesislerinden altyapı çalışmalarına kadar 2 milyar 700 milyon liralık 274 projeyi tamamladıklarını, son 3 yılda toplam yatırım değeri 351 milyon lira olan hükümet konağından stadyuma, yurt, okul ve öğretmenevinden kültür merkezi ve kapalı pazar yerine 34 projeyi açılışa hazır hale getirdiklerini, 434 milyon liralık 9 projenin de devam ettiğini vurguladı.

- "Uzungöl'ümüzde de iki etap halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Uzungöl’de yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, "Ülkemizin, bölgemizin gözbebeği Uzungöl'ümüzde de iki etap halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk etaptaki çalışmaları tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşallah ikinci etaba da ekim ayında başlıyoruz. Başkanımız projeyi bizlerle paylaştı. Aynı Ayder’de ne yaptıysak, aynı anlayışla Uzungöl’ümüzü de ihya edecek bir çevre ve doğa projesi yapmak istiyoruz. Bu çerçevede adımlarımızı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise Trabzon’a son 19 yılda sosyal donatılarıyla birlikte toplam 7 bin 713 konutun yanı sıra 5 ilkokul, 5 lise, 2 hastane, 2 aile sağlığı merkezi, 3 spor salonu, 7 cami, 13 ticaret merkezi, 282 iş yeri, 116 dükkan ve 6 kamu hizmet binasının yapımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, beraberindekilerle bölgede uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının temelini attı.

Törene, Trabzon Vali Vekili Mehmet Yapıcı, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Muhammet Balta ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.

