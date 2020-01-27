Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla buluştu:

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla gerekli irtibatların sağlanması için Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda irtibat ofisi kurulacağını belirterek "Şubat sonu mart başı inşaat faaliyetlerine başlayıp en geç 7-8 ay içinde de yeni konutları tamamlamak istiyoruz. Sürsürü Mahallesi'ndeki iki alanda da yeni konutlar en geç yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak." dedi

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda depremden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Süreci vatandaşlarla el birliğiyle yürüteceklerini belirten Kurum, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, diğer yandan da Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

Kurum, Sürsürü Mahallesi'ndeki iki alanda yapılan incelemelerde birçok binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini, bu iki alandaki riskli binaların yıktırılarak yerlerine yeni bir proje gerçekleştirileceğini kaydetti.