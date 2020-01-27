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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla buluştu:

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

"Şubat sonu mart başı inşaat faaliyetlerine başlayıp en geç 7-8 ay içinde de yeni konutları tamamlamak istiyoruz. Sürsürü Mahallesi'ndeki iki alanda da yeni konutlar en geç yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak"

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla gerekli irtibatların sağlanması için Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda irtibat ofisi kurulacağını belirterek "Şubat sonu mart başı inşaat faaliyetlerine başlayıp en geç 7-8 ay içinde de yeni konutları tamamlamak istiyoruz. Sürsürü Mahallesi'ndeki iki alanda da yeni konutlar en geç yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak." dedi

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda depremden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Süreci vatandaşlarla el birliğiyle yürüteceklerini belirten Kurum, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, diğer yandan da Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

Kurum, Sürsürü Mahallesi'ndeki iki alanda yapılan incelemelerde birçok binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini, bu iki alandaki riskli binaların yıktırılarak yerlerine yeni bir proje gerçekleştirileceğini kaydetti.

- Konutlarda öncelik yakınını kaybedenlere verilecek

Bizmişen ve Cumhuriyet mahallerinde hazır konutlar bulunduğunu söyleyen Kurum, bu konutlara yarından itibaren depremde yakınını kaybedenler başta olmak üzere depremzedelerin yerleştirileceğini ifade etti.

Bakan Kurum, "Sürsürü için konuşacak olursak eğer vatandaşlarımız isterse mevcut yerlerinde yapılacak konutları bekleyip alabilirler. İsterlerse de bizim mevcuttaki Bizmişen ve Cumhuriyet mahallelerindeki konutlarımızla ilgili yakınını kaybeden aileler başta olmak üzere başvuru yapabilirler. Başvurular, elimizdeki konut sayısından fazlaysa kura çekeriz." diye konuştu.

- "Yeni konutlar en geç yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak"

Süreci hızlı bir şekilde yürütmek istediklerini kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Şubat sonu mart başı inşaat faaliyetlerine başlayıp en geç 7-8 ay içinde de yeni konutları tamamlamak istiyoruz. Sürsürü Mahallesi'ndeki iki alanda da yeni konutlar en geç yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu çerçevede burada yarın itibarıyla bir irtibat ofisi kuracağız. Burada, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünden bir arkadaş yarın itibarıyla olacak. Tek tek görüşmelerimizi yapacağız."

Kurum, eşyalarını evlerinden tahliye etmek isteyenlere bu ofiste randevu verileceğini ve binaların 5-6 gün içinde yıktırılacağını belirtti.

Bakan Kurum daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut da hazır bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ Sürsürü mahallesi

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