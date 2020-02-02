Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Kurum, depremde tahribatın en ağır olduğu Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerini de ziyaret etti. Bölgede yürütülen yıkım çalışmalarını takip eden Kurum, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Çatalçeşme Mahallesi'ne geçen Kurum, iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi. Kurum, sorunlarını dinlediği esnafın ikram ettiği çayı içti.

Kurum, Elazığ Cem Vakfı'nı da ziyaret ederek, burada toplanan vatandaşlara kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Polisleri sevdiğini belirten Aslan'a, polis şapkası hediye eden Kurum, Aslan ile öz çekim yaptı.

Kurum, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, deprem gününden itibaren yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgede çalışma yürüten herkese teşekkür eden Kurum, "Her bir depremzedenin derdiyle dertleniyoruz. Devletimiz yaraların kısa sürede sarılması için tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Hasar tespitleri ve ihtiyaç duyulan yardımları titizlikle yürütüyoruz. Elazığlılara da gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu depremin etkilerini en aza indireceğiz." diye konuştu.

