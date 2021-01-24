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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

24.01.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren vatandaşları andığını dile getirdi.

Bakan Kurum, sosyal medyadan Elazığ depremine ilişkin paylaşımda bulundu.

Depreme ilişkin görüntülerle deprem sonrası yapılan konutların görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, "Geçen bir yılda yaraları sarmak için milletimizle el birliği içinde var gücümüzle çalıştık. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, inşa ettiğimiz konutları Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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