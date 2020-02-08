Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarını anlattı:

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da dün itibarıyla hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu çerçevede, 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık." dedi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler ile Van'da çığ altında ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Art arda gelen bu felaketler ve kazaların, milletin, bugünlerde bir ve beraber olması, devlet ve millet dayanışmasını en üste çıkarması noktasındaki önemini gösterdiğini dile getiren Kurum, 24 Ocak akşamı depremin olduğu andan itibaren tüm bakanlıklarla Elazığ'da olduklarını, vatandaşların acılarını birlikte yaşadıklarını anlattı.

Kurum, sokak sokak, çadır çadır, mahalle mahalle yapılan ve yapılması gereken işleri görüp hızlı bir şekilde de karar alıp, bine yakın bir ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu: