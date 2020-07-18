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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kilis'te

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kilis'te

KİLİS (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kurum, Kilis Valiliğini ziyaret ederek, Vali Recep Soytürk'ten brifing aldı.

Şeref defterini imzalayan Bakan Kurum'a, AK Parti milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kurum, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı devam ediyor.

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