Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da yurt yerleşkesi açılışına katıldı:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülke genelinde 72 bin öğrenci kapasiteli yurt, 1100 okul inşa ettik. Öğrencilerimizin gönüllerince spor yapabileceği 1000'e yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız." dedi. Kurum, Selçuklu ilçesi Bosna-Hersek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi'nin açılış töreninde, yerleşkenin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yerleşkenin Konya için hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, şunları kaydetti: "Mehmetçiğimiz, yüzyıllar boyunca bu coğrafyada hakkın, iyiliğin, adaletin temsilcisi olmuştur. İnsanlığın huzuru ve selameti için can vermişlerdir. Coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir, kan ve gözyaşı değildir. Mazimizde yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmak vardır. Coğrafyamıza yeniden huzuru, istikrarı, güveni, mutluluğu getirecek olanlar ise bizleriz, siz gençlerimizsiniz. Öğrenen, üreten gençler olmalısınız, tarihini bilen, vatanına ve milletine bağlı, milletine ve ülkesine sevdalı gençlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Mazlum coğrafyaların, Türk İslam dünyasının size ihtiyacı var. Bunu asla unutmayınız. 'Türkiye beklenendir.' ve sizleri her zaman birileri bekliyor olacak." Kurum, Bakanlık olarak yaptıkları projelere değinerek, 19 üniversiteyle birçok önemli protokole imza attıklarını belirtti. Birçok üniversite binası ve derslik inşa ettiklerini hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son Marmara Üniversitesi için Cumhurbaşkanımızın adıyla anılacak külliye projemizin temelini attık. Yine ülke genelinde 72 bin öğrenci kapasiteli yurt, 1100 okul inşa ettik. Öğrencilerimizin gönüllerince spor yapabileceği 1000'e yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız. Bize göre barınma ihtiyacı olmadığı için eğitimine devam edemeyen hiçbir öğrencimiz kalmamalı. Öğrencilerimize yurt imkanını eksiksiz olarak vermeliyiz." - "FETÖ unsurlarını tamamen temizledik" Kurum, yurtta kalacak öğrencilerin rahat ve konforlu barınma ve eğitim imkanı bulacağını vurguladı.