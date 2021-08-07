Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından hasar gören mahalleleri inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, Beydiğin Mahallesi'nde yangından zarar gören alanları inceledi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Ardından Hocalar Mahallesi'ne geçen Kurum, vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerinde de incelemelerde bulunan Kurum, buralarda yaşayanların isteklerini aldı.

Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik eşlik etti.



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