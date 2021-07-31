YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'taki yangından etkilenenlerin taleplerini dinledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'taki yangından etkilenenlerin taleplerini dinledi

31.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'taki yangından etkilenenlerin taleplerini dinledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşları ziyaret etti.

Kurum, Karavca Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar görenlerle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güzelyalı, Saraçlı ve Belenobası mahallelerinde de incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, İller Bankası eliyle en kısa zamanda mahalleye suyun ulaştırılacağını söyledi.

Kurum, mahallede yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleriyle de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manavgat Külliye Camisi'nde hutbe irat etti:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manavgat Külliye Camisi'nde hutbe irat etti:
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Evrim Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Zeray Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.