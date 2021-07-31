Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'taki yangından etkilenenlerin taleplerini dinledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşları ziyaret etti.

Kurum, Karavca Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar görenlerle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güzelyalı, Saraçlı ve Belenobası mahallelerinde de incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, İller Bankası eliyle en kısa zamanda mahalleye suyun ulaştırılacağını söyledi.

Kurum, mahallede yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleriyle de bir araya geldi.



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