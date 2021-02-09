Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nallıhan'ı ziyaret etti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nallıhan ilçesindeki gençlere, "Tapduk Emre'nin, Yunus Emre'nin torunları olarak size düşen çok önemli görevler var. Yunus Emre'nin hoşgörüsünü tüm dünyaya tüm Türkiye'ye yaymalısınız." dedi.

Kurum, Güdül ziyaretinin ardından Nallıhan'daki Çayırhan Göl Kenarı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen "Temiz bir çevre için gençlik buluşması" etkinliğine katıldı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin bir tasarruf projesi olduğunu anlattı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, Türkiye'nin her tarafında değerlendirilebilir atıklarımızın toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi noktasında bir çalışmamız var. Sıfır Atık Projesi'ni çok daha kapsamlı bir hale getirecek bir proje yürütüyoruz. Denizlerimizi, akarsularımızı koruyacak Sıfır Atık Mavi Projesi'ni yürütüyoruz.

Çevre Ajansı'nı kurduk. Çevre Ajansı ile birlikte geri dönüşüm sistemimiz hızlanacak, depozito sistemi yaygınlaşacak. Şehir ve ülkemizdeki yeşil alanların, doğal alanların korunmasını hızlandıracak bir çok proje gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, 2023 yılına kadar tüm ilçelerimizde, şehirlerimizde sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmaktır. Bu anlayışla da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."