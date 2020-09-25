Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'In bölgesinde parlayan bir yıldız olmasını istediğini belirterek, "Amacımız, tüm bakış açımızla Şırnak'ı hak ettiği yere çıkartmaktır. İnşallah çok güzel bir Şırnak'ı inşaa edeceğiz." dedi.

Şırnak'taki temasları kapsamında Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kurum, İl Başkanı Halil İbrahim Erkan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada partililere konuşan Kurum, kentte artık eskiye dair yıkık dökük binaların kalmadığını, konutları, camileri ve iş yerleri ile yeni bir Şırnak inşaa edildiğini söyledi.

"Bundan sonra artık gönülleri inşa edeceğiz. Sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği sürecinde artık vatandaşlarımızın emrine girmemiz gerekiyor." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki Şırnak, Antalya'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan farklı olmasın. Bölgede bir cazibe merkezi olsun. Bütün projelere bu gözle bakıyoruz. Tüm Bakan arkadaşlarım, TOKİ Başkanımız herkes bu bölgenin üzerine titriyoruz. Bu bölgede en iyisi, en güzeli olsun istiyoruz"