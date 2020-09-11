Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakan Kurum, Malatya'daki temasları kapsamında Kale ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.

Burada vatandaşlarla görüşen Kurum, daha sonra Bent Mahallesi'nde Tarımköy uygulaması kapsamında yapılan tek katlı, ahırı da bulunan köy konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da 24 bin 500 bağımsız bölümden oluşan konutların inşasına başladıklarını hatırlattı.

Bunların bir kısmının şehir merkezlerinde bir kısmının da yerleşik alanlarda, köylerde, vatandaşın tarımla uğraştığı, çiftçilik, hayvancılık yaptığı alanlarda olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Malatya ve Elazığ ile yine aynı şekilde Giresun'da hasar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir şekilde sağlam, imalat süresinin de çok hızlı olduğunu çelik konstrüksiyon evler... Bunların imalatlarını yapacağımızı daha önce söylemiştik ve şu an imalatları yerinde inceliyoruz. Bu gördüğünüz ev 15 gün içerisinde ince işçiliğiyle tamamlanabiliyor. Firmanın kapasitesine göre 10-15 tane her firma üretimini sahada yapabiliyor. Bu çerçevede yerinde görme fırsatı bulduk. Hem Elazığ hem de Malatya'da kırsalda yaklaşık 5 bin köy konutu inşası yapıyoruz."