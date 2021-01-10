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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ankara'daki depreme ilişkin açıklama:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ankara'daki depreme ilişkin açıklama:

10.01.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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"Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

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