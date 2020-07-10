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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan esnaf ziyareti

KIRIKKALE HABERLERİ  | 10.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan esnaf ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bazı programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Kurum, Zafer Caddesi'nde esnafı selamlayarak işlerinin durumunu sordu, taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Bir simitçinin önünde duran Kurum, "susamlı tavuk" ismi verilen simitlerle ilgili simitçiyle bir süre sohbet etti. Simidin Kırıkkale'de meşhur olduğunu öğrenen Kurum, daha sonra çevresindekilere simit ikramında bulundu.

Caddede ikiz olan gençleri gören Kurum, bir süre onlarla sohbet ederek kentte yapılması gereken şeylerin neler olduğunu sordu.

Kentte bazı imkanların az olduğunu söyleyen ikizlere cevap veren Bakan Kurum, "Her geçen gün imkanları artırıyoruz. Bu caddeyi yenileyeceğiz. Gençlerimiz daha güzel vakit geçirsin diye millet bahçesi yapıyoruz. Tüm Türkiye'de örnek gösterilecek 530 bin metrekare alan içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, gençler için kaykay merkezi olacak ve oradan çıkmayacaksınız." ifadesini kullandı.

Kurum, esnaf gezisinin ardından AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'i ziyaret etti.

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