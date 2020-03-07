Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Selçuklu Kongresi'nde konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, beklenen bir ülkedir. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir. Hiçbir ordu, devlet, güç; zamanı gelmiş bu büyük fikrin karşısına dikilemez. Bu millet, vatanında hiçbir operasyona izin vermez, müsaade etmez. Tüm zalimlerin içinde Türkiye'nin, şanlı tarihiyle yeniden yükseleceğine dair bir korku var." dedi.

Kurum, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 18 yıldır ilk günkü gibi heyecanından, coşkusundan ve aşkından hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.

Yeni eserler ortaya koyarak büyük ve tarihi yolculuğu devam ettirdiklerini anlatan Kurum, "Bundan tam 1 yıl önce 31 Mart seçimlerinde sizler Cumhurbaşkanımızı mahcup etmediniz. Büyükşehirde yüzde 70,5 gibi son derece yüksek bir oy oranıyla partimize, davamıza, liderimize sahip çıktınız. Bu rekor oyla Konya'mız, ilk sıraya yerleşti. Selçuklu da yüzde 67,5 ile en yüksek oy alan ilçelerimizden biri oldu. Bu başarı sizlerin eseridir, davasına vefalı Konyalıların eseridir." diye konuştu.