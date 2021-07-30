YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi

30.07.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.

Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurum, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve seferberlik ruhuyla, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sardığını dile getirdi.

Mahalle mahalle yangın alanlarını taradıklarını aktaran Kurum, yangın söndürme işlemleri devam ederken hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

Yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceklerini ve hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde bitireceklerini dile getiren Kurum, "Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı. 15 mahallemiz de kısmı olarak etkilenmiş durumda." dedi.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarın gerçekleştiğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil kısmen etkilenme söz konusu. Koordineli bir şekilde alanların bize teslim edilmesine müteakip de çalışmaları yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2 bin yapı var. Yani toplamda 2 bin 300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu gerek binalar sahada mobil laboratuvarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

Kurum, vatandaşlarla bire bir görüşüp ihtiyaçlarını dinlediklerine dikkati çekerek, "Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içinde başlatacağız ve 1 yıl içinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı." diye konuştu.

Taşınma ve eşya yardımlarını vereceklerine işaret eden Kurum, yangından bir caminin kısmi olarak etkilendiğini, bir okulun ağır hasarlı ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir binan da hasarlı olduğunu anlattı.

Mersin'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde yangınların olduğunu belirten Kurum, "Burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık. Orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim açıklamasıHayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim açıklaması
Antalya'da sıcak havada bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih ettiAntalya'da sıcak havada bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti
Anahtar Kelimeler:
yangın

Antalya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:14
Yatsı
21:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Çoban Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.