YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de incelemelerde bulundu

RİZE HABERLERİ  | 13.06.2020 21:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de incelemelerde bulundu

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu.

Kurum, Hemşin ilçesinde yüzde 50'si tamamlanan kentsel dönüşüm bölgesini ve örnek yerel mimari evleri inceledi.

Daha sonra Güneysu ilçesine gelen Kurum, haftaya ihalesi yapılacak Millet Bahçesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Rize merkezde incelemelerini sürdüren Kurum, Rize Sahil Parkı'ndaki bisiklet yolunda AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile bisiklete bindi.

Kentsel dönüşüm alanında iş yerleri bulunan esnafla bir süre sohbet eden Kurum, daha sonra makamlarında ziyaret ettiği Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'den brifing aldı.

Kurum, belediye binası önünde kendisine sarılan ve şimdiye kadar hiç bisikletleri olmadığını ifade eden iki çocuğa bisiklet hediye etti.

Deniz Caddesi'ndeki esnafa kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, mağduriyet yaşamayacakları sözünü verdi.

Kurum, AK Parti Rize İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı İshak Alim ve belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

Canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

Van’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 147 bin TL ceza kesildi

Van’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 147 bin TL ceza kesildi

Başkan Soyer, Ödemiş ve Tire’de ilk karakılçık buğdayı hasadına katıldı

Başkan Soyer, Ödemiş ve Tire’de ilk karakılçık buğdayı hasadına katıldı

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi"

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi"

Rize Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:38
Sabah
04:38
Öğle
12:23
İkindi
16:23
Akşam
19:58
Yatsı
21:49

Rize Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Avcı Eczanesi
Merkez
Küçükvar Eczanesi
Merkez
Usta Eczanesi
Merkez
Vereseli Vatan Eczanesi
Merkez
Vereseli Halk Eczanesi
Ardesen
Merkez Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi

Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.