Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilenler hem de diğer termik santrallerin anbean izlendiğini belirterek "Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil, her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." dedi.

Kütahya Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, il idarecileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Kütahya için önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Afyonkarahisar ile başlayıp Kütahya'yı da içine alan "Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi" hazırladıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında Kütahya'mıza merkezi anlamda lojistik hizmetleri verecek, içinde bisiklet yollarının, yürüyüş yollarının olduğu Frigya Vadisi çevre projesi etabı kapsamında 2,5 milyonu hibe olmak üzere, 5 milyon liralık bir proje gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaremizle birlikte bu projeyi yapacağız. İçinde sergi salonlarının, yürüyüş ve bisiklet alanlarının olduğu, bir karşılama hizmetinin verileceği binanın olduğu, yine burada çini atölyelerimizin, içinde vatandaşlarımızın gelip burada alışveriş yapabilecekleri, yöresel ürünlerin tanıtılacağı çok önemli bir projeyi Kütahya'mıza kazandırmış olacağız. Bu çerçevede projeyi Bakanlığımız, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Özel İdaremiz birlikte yürütüyor olacaklar."