YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Develi Belediyesi’ne 600 bin TL sıfır atık hibesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Develi Belediyesi’ne 600 bin TL sıfır atık hibesi

29.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Develi Belediyesi’ne 600 bin TL sıfır atık hibesi

Develi Belediyesinin projesi olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Develi Belediyesi’ne 500 bin TL hibe gönderildi.Çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeden en büyük emanet olan çevreyi koruyarak, daha yaşanılabilir Develi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Projemiz kapsamında geri dönüşümün önemini vurgulamak üzere mobil atık getirme merkezi, iç mekân kutuları, çöp konteynırı vs.

Develi Belediyesinin projesi olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Develi Belediyesi’ne 500 bin TL hibe gönderildi.
Çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeden en büyük emanet olan çevreyi koruyarak, daha yaşanılabilir Develi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Projemiz kapsamında geri dönüşümün önemini vurgulamak üzere mobil atık getirme merkezi, iç mekân kutuları, çöp konteynırı vs. alınacaktır. Projemizin hayata geçmesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz genelinde başlattığı sıfır atık seferberliğine Develimiz adına önemli bir katma değer üreteceğiz. Projemize desteklerinden ve 500 bin TL’lik hibenin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik önceki dönem bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyor, Develimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erülgen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erdoğmuş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında CHP yönetim kurulunu bilgilendirdi

Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında CHP yönetim kurulunu bilgilendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "400-500 dükkan yıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "400-500 dükkan yıktık"

Kayseri’de fırtına bekleniyor

Kayseri’de fırtına bekleniyor

MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.