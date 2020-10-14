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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: "Çınar ağacı 290-300 yaşlarında"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kütahya Adliyesi önündeki tarihi çınar ağacının yaş tespitinin yapıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: "Çınar ağacı 290-300 yaşlarında"

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kütahya Adliyesi önündeki tarihi çınar ağacının yaş tespitinin yapıldığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilgili ağacın 290-300 yaşlarında olduğu belirtildi.
Visit Kütahya tarafından paylaşılan 111 yıl öncesine ait olan fotoğrafta o dönemde binanın çevresinde hiç bir ağacın gözükmediği ancak halen binanın girişinde bulunan çınar ağacının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “336 yıllık anıt ağaç” olarak tescillendiği belirtilerek, Kütahya’daki yüzlerce anıt çınar ağaçlarının yaşlarının doğruluğu ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdiği haberleri yayınlanmıştı.
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kütahya Adliyesi önündeki tarihi çınar ağacının yaş tespitinin yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, " Elde edilen veriler ile çınar ağacının yaşına yönelik tartışmanın kamuoyunu daha fazla meşgul etmemesi için söz konusu anıt ağacın yaş tespitine yönelik, Orman Bölge Müdürlüğünden talepte bulunulmuş olup Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, anıt ağaçta artım burgusu ile yapılan çalışma sonucunda ağacın tahmini 290-300 yaşlarında olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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